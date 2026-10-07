Избивал, а потом душил. В Екатеринбурге будут судить тюменца за убийства 33-летней давности

Уроженец Тюменской области 1962 г.р. предстанет перед судом в Екатеринбурге за убийство двух человек более 33 лет назад. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

По версии следствия, в феврале 1993 года обвиняемый выпивал вместе со знакомым возле входа в дом сторожа в СТ № 4 в Чкаловском районе Екатеринбурга. Между мужчинами возникла ссора, в результате которой обвиняемый нанес четыре удара в область головы и туловища собутыльника, а после задушил лежащим рядом электрическим проводом.

Второй инцидент произошел уже в августе того же года в одном из домов по ул. Владивостокская. Будучи пьяным, он напал на свою знакомую 1965 г.р., нанес ей не менее 13 ударов по голове и туловищу, а потом задушил поясом от халата.

Оба потерпевших скончались от асфиксии, причиненной удушением.

Мужчина обвиняется по ч. 2 ст. 102 УК РСФСР "Умышленное убийство двух лиц". Уголовное дело направлено в Чкаловский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу.