ЕС выделил Киеву 1,24 млрд евро на дроны

ЕС перечислил Украине транш в размере 1,24 млрд евро. Эти деньги являются частью масштабной кредитной программы ЕС на 90 млрд евро на 2026-2027 гг.

Согласно заявлению пресс-службы Еврокомиссии, целевое назначение выделенных средств — развитие украинского ВПК: закупка БПЛА, систем противодействия БПЛА, а также производство собственных ракет и боеприпасов.

Напомним, из 90 млрд евро 60 млрд предусмотрено на военные нужды, 30 млрд — на макрофинансовую стабильность. В частности, на текущий год для ВПК Украины будет выделено 28 млрд. Украина требует еще 27 млрд евро на покрытие дефицита бюджета в этом году, но ЕС пока отказал, мотивируя это тем, что выделяемых денег и так должно быть достаточно.