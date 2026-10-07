Дети в Шелепихе издевались над кошками и птицами

В Шелепихе трое восьмилетних мальчиков издевались над животными - об этом рассказали очевидцы в соцсетях. Жители района заявили, что школьники закидали кошку камнями, бросали палки в собак, а рядом с домами находили мертвых ворон и голубей.

После публикаций правоохранители установили всех троих ребят. Как сообщила детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская, сейчас семьи взяли на профилактический учет. Родителей привлекут к ответственности по статье 5.35 КоАП - она касается невыполнения обязанностей по воспитанию детей.

Ранее в центре Москвы на улице Антонова‑Овсиенко 17‑летний парень напал с ножом на медиков скорой помощи, приехавших по вызову к его матери: когда врачи постучали в дверь туалета, где закрылся подросток, он вышел и сразу набросился на них.