В Геленджике завершаются мероприятия форума «БИОПРОМ»

За два дня третий Международный форум «БИОПРОМ» посетили более 3600 человек. В выставочной экспозиции участвовали 110 крупнейших российских компаний, представивших биотехнологические разработки.

Центральным событием стала Главная стратегическая сессия «Экосистема высокого качества жизни». В ней приняли участие первый заместитель Председателя Правительства Денис Мантуров, министры промышленности и торговли, здравоохранения, сельского хозяйства, науки и высшего образования, помощник Президента Андрей Фурсенко, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, руководитель ФМБА Вероника Скворцова, глава «Росатома» Алексей Лихачев, президент РАН Геннадий Красников, президент Курчатовского института Михаил Ковальчук и другие.

Деловая программа охватила широкий круг тем от полноценного питания в экстремальных условиях и радиофармацевтики до биорефайнинга, лечения онкологических заболеваний, производства косметики и топлива будущего. На сессии «Жизнь как мед, без срока годности» приняли участие Прохор Шаляпин, Карина Кросс, Сергей Малоземов, Анна Мелешина, Франк Дюсенер.

На стендах представили передовые разработки. Например, «Ростех» представил роботизированный комплекс для 3D-биопечати. Фонд «Сколково» – тест-систему для выявления мутаций устойчивости ВИЧ-1, препарат для иммунотерапии аллергии на кошек. «Арнест ЮниРусь» презентовала парфюмерное направление, «Магнит» – машину долголетия, «Газпромбанк» – технологию переработки фруктово-овощных отходов в удобрение. Гости увидели 3D-принтер для печати человеческой кожи.

На форуме подписан ряд соглашений, значимых для отраслевого развития. Следующий «БИОПРОМ» состоится осенью 2027 года.