СК займется инцидентами в общественном транспорте Свердловской области

Следственный комитет возбудил уголовные дела по двум инцидентам, произошедшим в общественном транспорте Свердловской области.

Как сообщили Накануне.RU в региональном СКР, первый случился в Екатеринбурге, где несколько молодых людей напали на кондуктора в трамвае, ехавшем по улице 8 Марта. В результате женщине были причинены телесные повреждения и потребовалась медпомощь.

Второй случай произошел в Березовском. Водитель маршрутного автобуса в ходе конфликта с несовершеннолетним пассажиром ударил его рукой.

По обоим инцидентам возбуждены уголовные дела по статье 213 УК РФ "Хулиганство". Сейчас выясняются все обстоятельства.

Ранее в уральской столице задержали зацепера, который распылил перцовый баллончик в лицо водителю трамвая. СК также возбудил дело.