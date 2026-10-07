В рамках проекта «Геленджик. Первопоселенцы» в городе пройдет несколько презентаций

Проект «Геленджик. Первопоселенцы» - это первая совместная инициатива, реализованная вместе с коренными жителями города. В рамках проекта будут представлены уникальные фотоматериалы, архивные документы и семейные истории, сохраненные потомками основателей города. Проект посвящен юбилею курорта, которому в этому году исполнилось 195 лет.

Программа мероприятий включает передвижную планшетную выставку с экскурсией, премьеру короткометражного фильма, воссоздающего события прошлого, творческие выступления местных жителей, а также встречи с потомками первопоселенцев и авторами краеведческих книг.

Встречи пройдут в нескольких населенных пунктах Большого Геленджика:

9 октября в 13:00 мероприятие состоится в Доме культуры села Архипо-Осиповка;

23 октября в 13:00 - в Доме культуры села Пшада;

9 ноября в 14:00 - во Дворце культуры села Дивноморское;

16 ноября в 14:00 - в Доме культуры с. Кабардинка;

17 декабря в 13:00 - во Дворце культуры Геленджика.

Посещение мероприятий требует обязательной предварительной регистрации по ссылке. Проект реализуется автономной некоммерческой организацией «Кавказика» при поддержке гранта Губернатора Кубани.