ВСУ ударили по Белгородчине: погиб ребёнок, ещё четверо людей пострадали

ВСУ ударили по Белгородской области. Один ребёнок погиб, ещё один ребёнок и трое взрослых пострадали.

В селе Принцевка в результате ракетного обстрела погибла 11-летняя девочка. Другая 11-летняя девочка с закрытой травмой грудной клетки доставлена в Валуйскую ЦРБ. После оказания медицинской помощи она будет переведена в детскую областную клиническую больницу. Женщины 47, 72 лет, а также мужчина 60 лет с осколочными ранениями ног, рук и плеча госпитализированы в Валуйскую ЦРБ.

Повреждены два частных дома и легковой автомобиль. В селе Казинка после детонации БПЛА повреждён легковой автомобиль. Ещё один беспилотник ударил по предприятию – повреждено остекление. В селе Долгое дрон атаковал частный дом – повреждена кровля, сообщает оперштаб Белгородской области.