11 Октября 2026
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Фото: Накануне.RU

На Украине разгромлены базы производства ракет "Фламинго" и комплектующих к ним

Армия России ударила по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, а также объектам портовой и судоремонтной инфраструктуры в Одесской области, морским судам, работающим на ВСУ.

В Киеве разгромлены ООО "Умные боеприпасы", осуществляющее сборку и хранение крылатых ракет FP-5 "Фламинго", оперативно-тактических ракет FP-9, а также комплектующих к ним; цех сборки и место хранения беспилотников (ЧАО "Фанплит"), где делали комплектующие для крылатых ракет "Фламинго", и также БпЛА большой и средней дальности FP-1, FP-2.

В Киевской области уничтожен завод (ПАО "Киевский картонно-бумажный комбинат"), где производили и хранили крылатые ракеты "Фламинго", а также комплектующие к ним. В Черниговской области перестал работать ТД "Пластмасс-Прилуки", где шло производство и хранение комплектующих для "Фламинго".

В Кировоградской области под атаку попал цех "Группы промышленных предприятий "Александрия"" по производству комплектующих для беспилотников большой и средней дальности, в том числе самолётного типа; В Днепропетровской области перестало работать предприятие ракетно-космической промышленности (ГППО "Южный машиностроительный завод имени Макарова"), осуществлявшее производство, хранение и поставку ВСУ "Фламинго", а также беспилотники большой и средней дальности FP-1, FP-2. Есть и другие схожие разрушения, сообщает Минобороны России.

Теги: Минобороны, "Фламинго"


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