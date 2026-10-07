Ролик с Паслером о редком вирусе на Среднем Урале оказался фейком

В социальных сетях и мессенджерах выявлен фейковый провокационный ролик, в котором губернатор Свердловской области Денис Паслер якобы заявил о выявлении на Среднем Урале первого случая заражения редким вирусом. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики региона.

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"Эта информация не соответствует действительности. Губернатор Свердловской области не делал подобных заявлений. Все официальные комментарии глава региона публикует в своих личных аккаунтах", - отметили в департаменте, уточнив, что на Среднем Урале не зафиксировано заражений опасными инфекциями.

"Просим жителей региона не доверять распространяемым сообщениям, не имеющим официального подтверждения, и не пересылать их в социальных сетях и мессенджерах", - призвали в ДИП.

Ранее Роспотребнадзор опроверг усиление санитарно-эпидемиологического режима в Иркутской области, где медики выявили пациентку с симптомами, похожими на чуму. После смерти женщины ей диагностировали "пневмонию неустановленной этиологии".