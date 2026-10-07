В Прикамье ликвидировали карстовый провал на трассе

Карстовую воронку, которая образовалась на дороге вблизи остановки "Отворот на Кривое" между поселками Дивья и Ветляны, полностью засыпали щебнем. Об этом Накануне.RU сообщили в краевом министерстве транспорта.

Работы по устранению провала велись всю ночь. Для ликвидации последствий дорожникам потребовалось 500 тонн щебня. По словам очевидцев, диаметр воронки достигал примерно восьми метров, а глубина - около 10 метров. В ближайшее время площадку начнут уплотнять и засыпать асфальтогранулятом.

После завершения этих работ планируется запустить движение транспорта по восстановленному участку.

Для транспорта организована объездная дорога, проходящая через грунтовый участок.