В Екатеринбургском зоопарке скончался африканский лев Эрни

В зоопарке Екатеринбурга ушел из жизни африканский лев Эрни.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе зверинца, в этом году Эрни исполнилось 19 лет, так что его можно считать долгожителем. Средняя продолжительность жизни африканских львов в неволе составляет около 14-16 лет, в то время как в дикой природе они живут по 10-12 лет.

Эрни родился в 2007 году. Будучи львенком, путешествовал по России с передвижным цирком, а затем его продали в зоопарк уральской столицы. Здесь он стал отцом 16 котят от разных львиц. Малыши уехали в разные зоопарки, и сейчас радуют посетителей в других регионах.

"Эта утрата для всех сотрудников Екатеринбургского зоопарка и всех, кто часто бывает у нас в гостях и хорошо знаком с Эрни и Мирой", - добавили в пресс-службе.

Напомним, что в сентябре в зоопарк Екатеринбурга прибыли бурый медведь и камышовый кот из Душанбинского зоопарка.