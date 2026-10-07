07 Октября 2026
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Фото: Накануне.RU

Мировой госдолг подбирается к послевоенному рекорду

Директор‑распорядитель МВФ Кристалина Георгиева заявила в Сингапуре, что совокупный госдолг стран мира скоро превысит 100 % от мирового ВВП. По ее словам, главные проблемы - большой дефицит бюджетов, рекордный объем заимствований и растущие траты на обслуживание долга, пишут "Известия".

Особенно тяжело ситуация складывается в развитых странах, лидируют по объему долга США. Георгиева назвала эти государства "наиболее злостными нарушителями" финансовой дисциплины: у них долг к ВВП заметно выше, чем у развивающихся и бедных стран.

Глава МВФ подчеркнула, что закрывать бюджетные дыры за счет быстрого роста экономики больше не получится, и призвала власти принимать меры для стабилизации финансов.

Расходы государств в ближайшие годы будут расти из‑за старения населения, нужд здравоохранения, затрат на адаптацию к изменению климата и геополитической напряженности - об этом сообщает "Sputnik Globe".

Эксперты МВФ просчитали рискованный сценарий "долг под риском": если экономика резко замедлится, а финансовые условия в мире станут жестче, госдолг может дойти до 115 % ВВП уже через три года.

Еще в мае МВФ предупреждал Евросоюз, что рост госдолга в европейских странах способен затормозить их экономику и создать серьезные риски для финансовой стабильности.

После роста экономики в России в 2023-2024 годах на 4,3-4,9 % динамика стала умереннее: за семь месяцев 2026 года рост составил 0,6 %, а в августе ВВП вырос на 0,8 %

Теги: ввп, инфляция, доходы


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