Онищенко: Женщина может родить и в 60, а мужчина зачать – и почти в 90

Заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко привёл данные о том, до какого возраста женщины могут зачать и выносить ребёнка.

"В единичных случаях женщина может забеременеть и до 60 лет, это при сохранении менструального цикла, если не прекращается детородный возраст. У мужчин сохраняется способность практически до 90 лет", - сказал РИА Новости Онищенко.

Он уточнил, что женщина может родить ребенка в 60 лет при условии правильной работы гормонов, наличии хорошей генетики и медицинской поддержке. Мнение Онищенко прозвучало на фоне информации South China Morning Post, что жительница Китая родила дочь в 60 лет. До этого она же в 58 лет родила сына.

Отметим, Геннадий Онищенко время от времени делает различные "гендерно-возрастные" заявления. Так, весной 2025-го он заявил, что молодёжью можно считать людей в возрасте до 40 лет. Также он уверен, что если человек в 65 лет полон сил, то ему вполне можно работать.