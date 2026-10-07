Токаев сменил замминистра обороны Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сменил заместителя министра обороны страны.

Своим распоряжением Токаев уволил с этого поста Аскера Бейсенова. Другим таким же документом на этот пост назначена Татьяна Савельева. О решениях Токаева сообщает его пресс-служба.

Изменения прошли на фоне того, что 24 сентября в Мангистауской области Казахстана во время военных учений произошла трагедия. Из-за ухудшения погоды в Каспийское море унесло группу военнослужащих. Погибли 14 бойцов. По делу об этой трагедии арестован бывший главком ВМС Казахстана Канат Ниязбеков.