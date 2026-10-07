Ученые ХМАО научились искать разливы нефти из космоса

Ученые ХМАО научились искать разливы нефти из космоса. С помощью метода фиксируют угнетение растительности на территории, сообщает Neft.



Специалисты Югорского НИИ информационных технологий разработали способ поиска разливов нефти из космоса. Алгоритм сравнивает спутниковые снимки за два года и находит участки с угнетенной растительностью, сверяя их со спектральным образом разлива, который различается для лесов, болот и пойм.

Метод уже протестировали на десяти участках по 200 квадратных километров, и разлив можно заметить уже на площади от 0,09 гектара.