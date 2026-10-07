Антон Бутаков снимет фильм про своего наставника Николая Коляду

В Свердловской области снимают фильм про известного драматурга Николая Коляду. Созданием картины занимается директор и режиссер Центра современной драматургии Антон Бутаков, для которого Коляда был наставником.

Сам Бутаков в этом году получил премию губернатора в области кино за фильм "Бесконечный апрель".

"У нас уже идет процесс. Этот фильм будет про человека, без которого невозможно представить и мою жизнь, и вообще весь театральный Екатеринбург. Сегодняшняя премия — это самый лучший момент для того, чтобы объявить о фильме", — передает слова Бутакова "4 канал".

Уральского драматурга не стало 2 марта. Он умер в реанимации. Сообщалось, что перед смертью ему диагностировали пневмонию. После этого, новым художественным руководителем "Коляда-театра" стал ведущий актер Олег Ягодин.

После смерти драматурга, было решено назвать его именем улицу в микрорайоне "Академический-2" Чкаловского района. Рядом с ней расположены улицы, ранее названные в честь кинорежиссеров Ярополка Лапшина и Алексея Балабанова. Таким образом, целый участок улично-дорожной сети микрорайона будет посвящен деятелям культуры и искусства.