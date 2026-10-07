Инвестпроекты АПК Астраханской области помогут привлечь более 50 млрд рублей

Заместитель председателя правительства Астраханской области Илья Волынский на заседании регионального кабмина, которое прошло под председательством вице-губернатора, доложил о реализации инвестпроектов в области рисоводства, картофелеводства, производства овощей открытого и закрытого грунта, мяса бройлера и рыбных кормов.

Статус «Особо важный инвестиционный проект» присвоен шести ключевым инициативам. Среди них строительство тепличных комплексов пятого поколения (ООО «ТК «Кедр»), развитие «Астраханской рисовой системы» (ООО «АПК Ресурс»), а также создание высокотехнологичных агрокомплексов по глубокой переработке томатов и производству кормовых культур (ООО «Агроинновация Астрахань», ООО «Томарина», ООО «Арабия-Экспо Агро», ООО «Альберсим-Агро»).

Тепличный комплекс ООО «ТК «Кедр» (10 га) выпустил 20,5 тысячтонн томатов, превысив плановый объем. Чистая прибыль предприятия составила 1,5 млрд рублей, а средняя заработная плата сотрудников достигла 82 тысячи рублей. Агрокомплекс «Томарина» осваивает инвестиции с опережением графика: к середине 2026 года вложено 9,6 млрд рублей, введены в эксплуатацию теплицы, перерабатывающий завод и вся сопутствующая инфраструктура.

В рамках проекта «Астраханская рисовая система» активно формируется земельный банк (23,7 тысяч га) и ведется техническое перевооружение мелиоративных систем. В 2026 году посевные площади под рис возросли до 4,6 тысячи га, что позволит собрать около 25 тысяч тонн зерна.

На завершающей стадии находятся проекты по модернизации птицефабрики «Владимировская», строительству современных картофеле- и овощехранилищ (ООО «МАПС», ООО «Белая Дача Волга»), а также по запуску первой линии завода по производству рыбных кормов мощностью 25 тысяч тонн в год (АО «Рыбные корма»).

«Мощный импульс развитию отрасли придали соглашения, подписанные в рамках Петербургского международного экономического форума в 2026 году. Ожидается, что в период с 2026 по 2030 год эти новые договоренности обеспечат приток дополнительных 11,5 млрд рублей инвестиций и создание еще 380 рабочих мест. Реализация данных проектов не только гарантирует продовольственную безопасность и курс на импортозамещение, но и способствует комплексному развитию сельских территорий, внедрению передовых мелиоративных технологий и устойчивому росту налоговых поступлений в консолидированный бюджет», - подчеркнул Илья Волынский.

На заседании также были рассмотрены вопросы выполнения поручений Президента РФ по различным направлениям. Руководитель службы государственной охраны объектов культурного наследия Иван Кузнецов доложил, что в ведомстве находится шесть поручений постоянного либо продленного срока действия. По его словам, согласно соглашению между правительством региона и Министерством культуры РФ, в 2026 году запланирована реализация 13 таких объектов. Всего в регионе насчитывается 103 объекта, подходящих под критерии финансовой поддержки «Дом.РФ», семь из них переданы инвесторам, три выставлены на аукцион.

Руководитель агентства по делам молодежи Александр Голобоков представил отчет о выполнении 10 поручений. Глава ведомства сообщил о деятельности волонтеров акции «#МыВместе», работе «Добро.Центров» и развитии казачества.

«На территории области функционирует 17 казачьих обществ, 13 из которых входят в состав Астраханского окружного казачьего общества войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское». Молодежная казачья организация «Астраханцы» активно проводит мероприятия по сохранению казачьих традиций, военно-патриотическому воспитанию и развитию системы непрерывного образования казачества», - отметил Александр Голобоков.