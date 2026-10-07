Турция готовит орбитального конкурента Starlink

Турция строит собственную систему спутниковой связи Astralink (ее также называют Gökbağı) - она должна стать альтернативой американской сети Starlink. Об этом рассказал глава компании Aselsan Ахмет Акйол на Международном астронавтическом конгрессе в Анталье, передает ТАСС.

В группировку войдут 198 низкоорбитальных спутников. Первый аппарат планируют запустить в ближайшие два года. Проект стартовал в конце прошлого года.

По словам Акйола, у системы будет свой формат сигнала, а все ключевые компоненты - чипы, алгоритмы и антенны - разрабатывают турецкие специалисты. В Aselsan подчеркивают: в проекте не используют иностранные комплектующие.

Astralink обеспечит устойчивой связью Турцию и дружественные страны.

В Польше вечером 23 сентября из‑за поджога загорелся наземный шлюз Starlink в Воле‑Кробовской - повреждена электрогенераторная установка, а сам объект важен для Украины, поскольку через него обеспечивают страну интернетом.