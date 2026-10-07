07 Октября 2026
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Образование Южный ФО Астраханская область
Фото: duma-astrakhan.ru

Игорь Седов вручил выдающимся педагогам города награды от Городской Думы Астрахани

В Астраханской государственной филармонии накануне состоялось праздничное чествование работников системы образования города. В зале собрались заслуженные ветераны педагогического труда, школьные учителя, воспитатели детских садов, наставники дополнительного образования и почетные гости.

Торжественное мероприятие началось с душевного театрализованного пролога, который на несколько минут вернул каждого зрителя — независимо от его статуса и возраста — в трогательную атмосферу школьных лет.

(2026)|Фото: duma-astrakhan.ru

(2026)|Фото: duma-astrakhan.ru

С приветственным словом к педагогическому сообществу обратился председатель Городской Думы Игорь Седов. Он поздравил всех собравшихся, поблагодарил их за преданность профессии и заботу о детях, отметив, какую важную роль в воспитании подрастающего поколения и формировании любви к семье и Родине играют педагоги.

(2026)|Фото: duma-astrakhan.ru

(2026)|Фото: duma-astrakhan.ru

Затем состоялась традиционная церемония чествования работников сферы образования.  За многолетнюю добросовестную работу, профессионализм и вклад в развитие муниципального образования учителя, дошкольные работники и педагоги дополнительного образования получили Почётные грамоты и Благодарственные письма Городской Думы Астрахани.

Мероприятие сопровождалось праздничным концертом с выступлением лучших артистов и детских творческих коллективов города.

Теги: игорь седов, работник образования, награждение


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