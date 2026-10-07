Александр Моор поздравил президента России Владимира Путина с Днем рождения

Губернатор Тюменской области Александр Моор в своем Telegram-канале опубликовал поздравление президенту России Владимиру Путину, передает корреспондент Накануне.RU.

"Сегодня – день рождения нашего национального лидера, Верховного главнокомандующего, Президента России Владимира Путина. Заслуги главы государства перед нашим Отечеством невозможно переоценить. Благодаря усилиям Владимира Владимировича наша страна вновь занимает одно из ведущих мест в ряду сильнейших мировых держав. Итоги сентябрьских выборов – яркое и неоспоримое свидетельство того, что российский народ искренне поддерживает намеченный президентом курс на развитие страны, обеспечение подлинного суверенитета и безопасности России, реальное улучшение жизни людей. Мы – с нашим президентом. Наш президент – с нами. Мы едины, и значит Победа будет за нами. От имени земляков поздравляю главу нашего государства Владимира Владимировича Путина с днем рождения и заверяю: Тюменская область выполнит все поставленные задачи", - говорится в поздравлении.

Напомним, президенту сегодня исполнилось 74 года.

Путин будет заниматься государственными делами в свой день рождения. У него запланирована серия международных телефонных разговоров. От некоторых зарубежных лидеров уже поступили письменные поздравления, например от председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина.

Есть в графике президента и публичные мероприятия.