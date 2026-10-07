Wildberries запустил сервис WB Спорт

Маркетплейс Wildberries объявил о запуске сервиса WB Спорт – это новый цифровой продукт, посвященный спорту и активному образу жизни.

Его основой стал одноименный раздел в мобильном приложении маркетплейса. Он объединяет специализированную витрину спортивных товаров и брендов, рекомендации, которые подстраиваются под интересы пользователей, тематические подборки по видам спорта, фанатский мерч различных клубов, а также экспертные статьи в онлайн-журнале.

В WB Спорте представлено множество спортивных направлений – бег, падел, йога, велоспорт, футбол и хоккей. Для каждого из них создано отдельное пространство с релевантными товарами, редакционными материалами и другими опциями, связанными с конкретным видом спорта.

Частью нового направления стал онлайн-журнал о спорте и активном образе жизни. В нем будут выходить информационные и экспертные материалы, статьи на актуальные темы, а также интервью со спортсменами, тренерами и другими представителями спортивной индустрии, сообщает пресс-служба Wildberries.