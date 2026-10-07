Уралец получил 5 месяцев ограничения свободы за дорожный конфликт

Первоуральский городской суд рассмотрел уголовное дело о дорожном конфликте. Агрессору назначено ограничение свободы.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, все случилось в июне 2026 года: "Тойота РАВ4" и "Мицубиси Лансер" двигались попутно по автодороге в Первоуральске. На Талицком мосту водитель "Тойоты" выехал на встречную полосу, но вклиниться в поток не смог. После этого он устроил погоню за "Лансером".

Конфликт достиг своего пика возле автосервиса на улице Серова. Мужчина, сидевший за рулем "Тойоты", нанес удар водителю "Мицубиси" кулаком в лицо. Все происходящее зафиксировали камеры.

Уральцу было предъявлено обвинение в нанесении побоев. Сам он полностью признал вину и раскаялся. Суд назначил дорожному агрессору 5 месяцев ограничения свободы.