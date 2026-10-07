Дума Астраханской области рассмотрит законопроект о приведении регионального избирательного законодательства в соответствие с федеральным

Депутат Александр Тимофеев стал инициатором внесения в Думу Астраханской области проекта закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Астраханской области». Документ направлен на приведение законодательства Астраханской области о выборах в соответствие с изменениями, внесенными в Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

Основные изменения касаются порядка действий избирательных комиссий в случае, если принятое ими решение об отказе в заверении списка кандидатов, в том числе кандидатов по одномандатным или многомандатным избирательным округам, отменено вышестоящей избирательной комиссией либо судом.

Законопроектом предлагается установить, что в такой ситуации соответствующая избирательная комиссия обязана повторно рассмотреть вопрос о заверении списка кандидатов не позднее одного дня после вступления в законную силу решения суда либо после принятия соответствующего решения вышестоящей избирательной комиссии.

Одновременно уточняется порядок представления документов, необходимых для регистрации кандидатов и списков кандидатов. В предусмотренных законопроектом случаях такие документы смогут быть представлены после истечения общих сроков их подачи, однако не позднее пяти дней со дня принятия избирательной комиссией соответствующего решения и не позднее чем за 15 дней до дня голосования.

При этом избирательная комиссия должна принять решение о регистрации кандидата, списка кандидатов либо об отказе в регистрации в установленные законом сроки, но не позднее чем за восемь дней до дня голосования. Аналогичные положения предлагается закрепить как для выборов депутатов Думы Астраханской области, так и для муниципальных выборов.

Таким образом, предлагаемые изменения направлены на закрепление в региональном законодательстве четкого механизма восстановления избирательных процедур в случаях отмены ранее принятого решения избирательной комиссии. Это позволит обеспечить реализацию избирательных прав кандидатов и избирательных объединений с учетом новых требований федерального законодательства.

Согласно финансово-экономическому обоснованию, принятие законопроекта не потребует дополнительных расходов из бюджетов бюджетной системы. Также его принятие не влечет необходимости признания утратившими силу, изменения либо принятия иных нормативных правовых актов Астраханской области.

Законопроект будет рассмотрен Думой Астраханской области на ближайшем заседании под председательством Игоря Мартынова в установленном порядке.