Средний Урал примет в 2027 году Международную олимпиаду по финансовой безопасности

В 2027 году Свердловская область продолжит проводить у себя мероприятия международного масштаба. Как сообщает пресс-службе полпредства в УрФО, регион примет Международную олимпиаду по финансовой безопасности, переняв эстафету у Красноярска.

Олимпиада пройдет на базе Уральского федерального университета. В этом году на нее заявились свыше 700 участников из 45 стран.

Напомним, что Международная олимпиада по финансовой безопасности проводится с 2021 года по поручению Президента России Владимира Путина. Ее главная цель — повышение информационной, финансовой и правовой грамотности молодежи.