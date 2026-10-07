07 Октября 2026
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Происшествия Москва
Фото: Накануне.RU

В центре столицы подросток набросился с ножом на медиков скорой помощи

В центре Москвы 17-летний парень набросился с ножом на врачей, которые приехали по вызову к его матери. Об этом рассказали "Известия" со ссылкой на источник, данные подтвердили ТАСС в оперативных службах.

Все случилось в квартире на улице Антонова-Овсиенко. По разным данным, пострадали один или два медработника.

По информации ТАСС, женщина вызвала скорую помощь. Когда медики приехали, ее сын закрылся в туалете. После того как врачи постучали в дверь, подросток открыл и сразу напал на них с ножом.

Источник "Известий" уточняет: травмы получили фельдшер и санитар - у обоих резаные раны щеки и виска. Обоих мужчин увезли в больницу.

Ранее глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела после избиения двух девочек 13 и 14 лет в Пышминском муниципальном округе: на школьниц напала группа подростков 12-15 лет - конфликт начался со слов, а закончился ударами по голове и телу, девочкам потребовалась помощь врачей.

Теги: подростки, нож, скорая


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