В России раскрыта схема мошенничества с "обновлением Госуслуг"

Мошенники начали предлагать россиянам "обновить Госуслуги".

По словам депутата Госдумы, федерального координатора проекта "Цифровая Россия" партии "Единая Россия" Антона Немкина, злоумышленники представляются сотрудниками государственных или медицинских учреждений. После этого они предлагают установить "обновление" для "Госуслуг" или ЕМИАС.

"На деле пользователю могут прислать вредоносный файл, который после установки даёт преступникам возможность получить доступ к данным и функциям устройства", - сказал РИА Новости политик.

Такая схема опасна тем, что рассчитана не столько на техническую неграмотность, сколько на доверие: человеку называют знакомый сервис, говорят об обязательном обновлении и создают ощущение срочности.