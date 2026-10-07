11 Октября 2026
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Экс-сотрудник ГУ ФСИН отправится в колонию за взятки от осужденного

Бывший сотрудник ФКУ ИК-5 ГУФСИН России по Свердловской области Игорь Поздин отправится в колонию за взятки от осужденного. Об этом сообщает пресс-служба судов Свердловской области.

Установлено, что в марте и июне прошлого года Поздин через посредника получил взятки в виде монитора и услуг по ремонту системного блока компьютера. За это он незаконно поощрял осужденного в ИК-5 в Нижнем Тагиле, а также не привлекал его к дисциплинарной ответственности за нарушения правил внутреннего распорядка. Позднее, в марте 2026 года Поздин, уже будучи замначальника следственного изолятора при ФКУ ИК-5, через посредника получил взятку в виде игрового системного блока. Взамен он не стал привлекать того же осужденного к ответственности за нарушения правил внутреннего распорядка в ФКУ ИК-46 в Невьянске.

Сам осужденный в суде рассказал, что взятки позволяли ему носить одежду и обувь неустановленного образца, нарушать распорядок дня и пользоваться сотовым телефоном. В ответ Поздин заявил, что получил две взятки за свои законные действия, а системный блок не был подношением, так как он планировал заплатить за него позднее.

"Данный экс-сотрудник учреждения УИС был изобличен при участии офицеров управления собственной безопасности ГУФСИН России по Свердловской области. Гражданин был уволен из органов УИС в связи с утратой доверия", - сообщили в пресс-службе ГУ ФСИН.

Суд признал подсудимого виновным по ч. 3 ст. 290 УК РФ "Получение взятки в виде иного имущества за попустительство по службе", ч. 1 ст. 291.2 УК РФ "Мелкое взяточничество" и ч. 2 ст. 290 УК РФ "Получение взятки в значительном размере". Игорь Поздин отправится в исправительную колонию общего режима на следующие шесть лет и выплатит штраф в размере 110 тыс. рублей. Он также лишен права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, на четыре года и лишен специального звания "майор внутренней службы".

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в течение 15 суток.

Теги: ГУ ФСИН, суд, взятка, заключенный


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