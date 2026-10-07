WSJ: Франция погружается в долговую яму

Франция пребывает в состоянии тяжелого финансового кризиса из-за своей тяги к бюджетным тратам не по средствам. Об этом пишет The Wall Street Journal.

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Издание отмечает, что французские политики потеряли связь с реальностью, привыкнув к тому, что государство оплатит любые расходы. Экономическая политика уходящего вскоре президента Эммануэля Макрона, которая начиналась с реформ и оптимизации, в итоге скатилась к "заливанию" всех кризисов деньгами. Но никакой бюджет не выдержит бесконечных трат. Страна вынуждена занимать рекордные суммы — около 380 млрд долларов в следующем году — на фоне того, что доходность десятилетних облигаций достигла максимума за 20 лет, то есть проценты по долгам растут.

Центробанк Франции уже предупреждает о риске "удушения" экономики, а политическая ситуация лишь усугубляет проблему. Вместо того чтобы предлагать меры жесткой экономии, претенденты на пост президента соревнуются в обещаниях увеличить расходы. Так, Марин Ле Пен планирует снизить пенсионный возраст, а Жан-Люк Меланшон предлагает радикальные схемы списания долгов.

Финансовые рынки реагируют на это с тревогой: инвесторы не видят у политиков понимания серьезности положения. И если Франция не решится на болезненные реформы, ее ждет незавидное будущее: долговое бремя к середине века может удвоиться, и это вообще поставит крест на экономическом развитии страны, заключает издание.