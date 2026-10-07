В Югре в этом году ликвидирован 81 медведь

В Югре в этом году застрелили 81 медведя, сообщает "АиФ-Югра" со ссылкой на начальника Управления по использованию объектов животного мира Депнедра Югры Николая Пащенко.

По его словам в этом году в Депнедра поступило около 200 обращений о выходе медведей к населенным пунктам, включая объекты нефтегазовой отрасли.

За уничтожение хищников на территории охотничьих угодий отвечает Депнедра Югры. Если дикие звери обнаружены в городах и населенных пунктах, за это несут ответственность администрации муниципалитетов.

"Если это закрепленное охотничье угодье, Департамент уведомляет пользователя о том, что ему необходимо провести мероприятие. Если это общедоступное охотничье угодье, то Департамент ищет охотника и ему дает разрешение на охоту. Но у нашего ведомства нет полномочий по проведению мероприятий в черте населенных пунктов. Это прерогатива глав муниципалитетов. Право применения оружия в черте населенных пунктов есть только у сотрудников полиции. Департамент принимает решения на прилегающих к населенным пунктам охотничьим угодьям и там проводит мероприятия", - пояснил Николай Пащенко.