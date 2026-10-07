Еврокомиссия может лишить страны ЕС права вето на санкции и расширение

Еврокомиссия планирует пересмотреть процедуру принятия решений в ЕС, сократив перечень вопросов, требующих единогласного одобрения. К этому Европу подталкивают обстоятельства, заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос.

Целью ставится переход к голосованию квалифицированным большинством в таких сферах, как внешняя политика, борьба с налоговыми махинациями и процесс вступления новых стран.

Предлагается исключить возможность блокировки промежуточных этапов вступления в ЕС отдельными странами. При этом единогласие останется обязательным только для фундаментальных решений, таких как статус кандидата и завершение процесса вступления. Обсуждается также внедрение временного ограничения права вето для новых членов, если они отступят от норм ЕС.

Эти меры стали ответом на практику использования права вето, которая ранее неоднократно парализовала работу блоку. В сентябре 11 стран ЕС, включая Германию, поддержали идею отказа от единогласия во внешней политике, а Брюссель параллельно разрабатывает инструменты, позволяющие "дисциплинировать" новых участников в вопросах верховенства права и борьбы с коррупцией. Эти страны заявили, что ЕС сталкивается со стратегической конкуренцией, растущей нестабильностью в мире и попытками подорвать международные нормы. В этих условиях, когда одна страна может "связать руки" всем остальным, такие вещи недопустимы.