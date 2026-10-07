Депутаты Тюменской городской Думы ознакомились с деятельностью Федерального центра нейрохирургии

07 Октября 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Из-за чего медведи выходят к людям?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Здравоохранение Тюменская область
Фото: duma.tyumen-city.ru

Депутаты Тюменской городской Думы ознакомились с деятельностью Федерального центра нейрохирургии

Состоялся рабочий визит депутатов Тюменской городской Думы во главе с Председателем Светланой Ивановой в Федеральный центр нейрохирургии. Это одно из ведущих медицинских учреждений страны, которое работает в Тюмени.

Ознакомление с работой центра для депутатов провел лично директор, заслуженный врач России, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН, депутат Тюменской областной Думы Альберт Суфианов.

(2026)|Фото: duma.tyumen-city.ru

Профессор рассказал, что центр был создан в рамках нацпроекта «Здоровье». 31 декабря 2010 года стартовала медицинская деятельность, а первая операция прошла в центре 25 апреля 2011 года. Уже в 2013-ом ФЦН Тюмени был признан лучшим в России центром по оказанию высокотехнологичной помощи. В том же году здесь открылась учебная лаборатория для начинающих нейрохирургов на 11 мест. В 2020 году начала работу 3D-лаборатория нейрохирургического прототипирования, а в 2025–2026 гг. в центре созданы новые высокотехнологичные операционные — гибридная с КТ и МРТ-аппаратами и операционная с биплановым ангиографом.

Сейчас специалисты-медики ежегодно  проводят более 4 тысяч высокотехнологичных нейрохирургических операций, за годы работы было выполнено свыше 76 тысяч. География пациентов центра уже охватывает 14 стран ближнего и дальнего зарубежья.

(2026)|Фото: duma.tyumen-city.ru

(2026)|Фото: duma.tyumen-city.ru

Депутаты смогли ознакомиться с операционными, лабораториями, осмотреть уникальное оборудование. В частности,  осмотрели гибридные операционные с КТ и МРТ, позволяющие оценить результат прямо во время операции,3D-лабораторию нейрохирургического прототипирования, где создаются точные цифровые и физические копии мозга пациента. Врачи центра применяют уникальные технологии: хирургия основания черепа, полный спектр эндоскопических операций на головном мозге и периферической нервной системе, трансназальная и лазерная нейрохирургия. 

(2026)|Фото: duma.tyumen-city.ru

"Альберта Акрамовича знаю давно. Мы знаем выражение «Время — деньги», а, здесь время — жизнь. И настроено так, что все без проволочки, без лишних телодвижений. Все делается быстро, уникально. И Альберт Акрамович сам уникальный человек. У завода «Тюменьремдомаш» есть совместный проект с Федеральным центром нейрохирургии — мы сейчас делаем небольшую лабораторию, Альберт Акрамович нас привлек", — рассказал депутат, генеральный директор АО «Завод Тюменьремдормаш» Алексей Рагозин.

(2026)|Фото: duma.tyumen-city.ru

Отметим, что профессор Суфианов единственный российский специалист, который входит в 100 ведущих нейрохирургов планеты. В 2018 году он впервые в мире провел успешную внутриутробную эндоскопическую операцию при гидроцефалии плода. Сегодня он лично выполняет более 800 сложнейших операций в год. Под его руководством разработана собственная система обучения нейрохирургов — организовано обучение свыше 3 000 врачей более чем из 40 стран.

"Главное впечатление от посещения Федерального центра нейрохирургии — это люди. Про таких, как Альберт Акрамович, говорят: врач от бога. Ему под стать – команда: доктора, которые ежедневно спасают жизни даже тем, от кого отказались в других клиниках по всему миру. Тюменская школа нейрохирургии сегодня известна далеко за пределами региона. В очередной раз убедились: город — это люди", — отметила, подводя итоги визита, Светлана Иванова.

(2026)|Фото: duma.tyumen-city.ru

Все депутаты - участники визита в Федеральный центр нейрохирургии выразили восхищение работой медицинского коллектива, поблагодарив врачей за труд и профессионализм. Они также отметили, что благодаря решениям Альберта Суфианова в тюменском центре создана мощная образовательная площадка, а сам центр стал точкой притяжения для специалистов со всего мира.

Теги: светлана иванова, депутаты городской думы тюмени, нейрохирургия , хирургические операции


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети