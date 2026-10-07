Депутаты Тюменской городской Думы ознакомились с деятельностью Федерального центра нейрохирургии

Состоялся рабочий визит депутатов Тюменской городской Думы во главе с Председателем Светланой Ивановой в Федеральный центр нейрохирургии. Это одно из ведущих медицинских учреждений страны, которое работает в Тюмени.

Ознакомление с работой центра для депутатов провел лично директор, заслуженный врач России, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН, депутат Тюменской областной Думы Альберт Суфианов.

Профессор рассказал, что центр был создан в рамках нацпроекта «Здоровье». 31 декабря 2010 года стартовала медицинская деятельность, а первая операция прошла в центре 25 апреля 2011 года. Уже в 2013-ом ФЦН Тюмени был признан лучшим в России центром по оказанию высокотехнологичной помощи. В том же году здесь открылась учебная лаборатория для начинающих нейрохирургов на 11 мест. В 2020 году начала работу 3D-лаборатория нейрохирургического прототипирования, а в 2025–2026 гг. в центре созданы новые высокотехнологичные операционные — гибридная с КТ и МРТ-аппаратами и операционная с биплановым ангиографом.

Сейчас специалисты-медики ежегодно проводят более 4 тысяч высокотехнологичных нейрохирургических операций, за годы работы было выполнено свыше 76 тысяч. География пациентов центра уже охватывает 14 стран ближнего и дальнего зарубежья.

Депутаты смогли ознакомиться с операционными, лабораториями, осмотреть уникальное оборудование. В частности, осмотрели гибридные операционные с КТ и МРТ, позволяющие оценить результат прямо во время операции,3D-лабораторию нейрохирургического прототипирования, где создаются точные цифровые и физические копии мозга пациента. Врачи центра применяют уникальные технологии: хирургия основания черепа, полный спектр эндоскопических операций на головном мозге и периферической нервной системе, трансназальная и лазерная нейрохирургия.

"Альберта Акрамовича знаю давно. Мы знаем выражение «Время — деньги», а, здесь время — жизнь. И настроено так, что все без проволочки, без лишних телодвижений. Все делается быстро, уникально. И Альберт Акрамович сам уникальный человек. У завода «Тюменьремдомаш» есть совместный проект с Федеральным центром нейрохирургии — мы сейчас делаем небольшую лабораторию, Альберт Акрамович нас привлек", — рассказал депутат, генеральный директор АО «Завод Тюменьремдормаш» Алексей Рагозин.

Отметим, что профессор Суфианов единственный российский специалист, который входит в 100 ведущих нейрохирургов планеты. В 2018 году он впервые в мире провел успешную внутриутробную эндоскопическую операцию при гидроцефалии плода. Сегодня он лично выполняет более 800 сложнейших операций в год. Под его руководством разработана собственная система обучения нейрохирургов — организовано обучение свыше 3 000 врачей более чем из 40 стран.

"Главное впечатление от посещения Федерального центра нейрохирургии — это люди. Про таких, как Альберт Акрамович, говорят: врач от бога. Ему под стать – команда: доктора, которые ежедневно спасают жизни даже тем, от кого отказались в других клиниках по всему миру. Тюменская школа нейрохирургии сегодня известна далеко за пределами региона. В очередной раз убедились: город — это люди", — отметила, подводя итоги визита, Светлана Иванова.

Все депутаты - участники визита в Федеральный центр нейрохирургии выразили восхищение работой медицинского коллектива, поблагодарив врачей за труд и профессионализм. Они также отметили, что благодаря решениям Альберта Суфианова в тюменском центре создана мощная образовательная площадка, а сам центр стал точкой притяжения для специалистов со всего мира.