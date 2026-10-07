В США пресечена торговля плутонием-239 из России

В Массачусетсе 44-летний Джейкоб Миллер признался в импорте из Санкт-Петербурга плутония-239 и его продаже.

Миллер признал вину в сентябре. Следствие считает, что 30 декабря 2020 – 31 марта 2025 гг. американец продал это вещество по почте как минимум 67 покупателям в США, Канаде, Японии и Швейцарии. Помимо этого, ему вменяют хранение детской порнографии.

Из-за того, что ранее Миллер был наказан за тяжкие преступления, ему грозит до 20 лет лишения свободы. Судья окружного суда США Марк Мастроянни назначил слушание по вынесению приговора на 21 января 2027 г., пишет The New York times.

Плутоний-239 (Pu-239) – радиоактивный изотоп плутония. Относится к делящимся ядерным материалам. Способен поддерживать цепную реакцию деления под воздействием нейтронов и используется в ядерной энергетике, в том числе в составе некоторых видов ядерного топлива. Является основным компонентом ядерного оружия.