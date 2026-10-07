В Екатеринбурге толпа подростков напала на кондуктора трамвая
В Екатеринбурге несколько подростков напали на сотрудницу общественного транспорта.
Как сообщает канал "Екатеринбург. Главное", который связывают с городской администрацией, инцидент произошел накануне, 6 октября, возле остановки "Фрунзе".
"Шайка из пяти подсвинков напала на кондуктора в трамвае на улице 8 Марта. Женщине рассекли бровь, трамваи, сами понимаете, встали минут на 40", - пишет канал.
По его данным, полиция уже в курсе произошедшего. Накануне.RU обратилось за комментарием в УМВД по Екатеринбургу. Там сообщили, что информация по данному факту зарегистрирована в отделе полиции №5.
"В настоящее время сотрудниками территориального ОВД устанавливаются подробности произошедшего и участники инцидента. По результатам проверочных мероприятий будет принято обоснованное процессуальное решение", - заверили в ведомстве.
Стоит отметить, что ранее в уральской столице силовики задержали зацепера, который распылил перцовый баллончик в лицо водителю трамвая. Возбуждено уголовное дело.