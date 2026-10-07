В Екатеринбурге толпа подростков напала на кондуктора трамвая

В Екатеринбурге несколько подростков напали на сотрудницу общественного транспорта.

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Как сообщает канал "Екатеринбург. Главное", который связывают с городской администрацией, инцидент произошел накануне, 6 октября, возле остановки "Фрунзе".

"Шайка из пяти подсвинков напала на кондуктора в трамвае на улице 8 Марта. Женщине рассекли бровь, трамваи, сами понимаете, встали минут на 40", - пишет канал.

По его данным, полиция уже в курсе произошедшего. Накануне.RU обратилось за комментарием в УМВД по Екатеринбургу. Там сообщили, что информация по данному факту зарегистрирована в отделе полиции №5.

"В настоящее время сотрудниками территориального ОВД устанавливаются подробности произошедшего и участники инцидента. По результатам проверочных мероприятий будет принято обоснованное процессуальное решение", - заверили в ведомстве.

Стоит отметить, что ранее в уральской столице силовики задержали зацепера, который распылил перцовый баллончик в лицо водителю трамвая. Возбуждено уголовное дело.