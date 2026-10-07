07 Октября 2026
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Общество Оренбургская область
Фото: t.me/solntsev_official

Евгений Солнцев рассказал о решениях, принятых на очередном заседании правительства Оренбуржья

Как сообщил губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев на своих страницах в соцсетях, накануне на заседании регионального правительства было рассмотрено порядка двадцати вопросов.

Одним из самых значимых - запуск отопления на территориях Оренбуржья. На данный момент в 19 муниципальных образованиях региона уже стартовал отопительный сезон, еще в десяти проводятся пробные топки, в том числе в Оренбурге.

"Напомню, решение о начале отопительного сезона муниципалитеты принимают самостоятельно в зависимости от среднесуточной температуры воздуха на улице. А она в Оренбуржье везде разная. Рекомендовал главам не медлить с подключением к теплу социальных объектов. Там, где это уже требуется, жалоб быть не должно. При этом отмечу, что почти половина соцобъектов в регионе уже подключены к теплу", - отметил Евгений Солнцев.

(2025)|Фото: t.me/solntsev_official

Как стало известно в ходе заседания правительства в этом году к отопительному сезону всего подготовлено более 2 239 км тепловых сетей. Капитальный ремонт осуществлен на 13 котельных и мини-котельных, модернизированы 7 центральных тепловых пунктов и 4 индивидуальных, обновлена тепловая насосная станция.

Также на заседании регионального правительства рассматривался вопрос о работе с семьями участников СВО, проживающими в Оренбургской области.

(2026)|Фото: max.ru/solntsev_official

Как отметил Евгений Солнцев, новые меры поддержки, принятые в регионе, позволили ещё большему количеству школьников и студентов СПО, чьи родители выполняют задачи в зоне специальной военной операции, получать ежемесячную выплату на питание.

Еще один вопрос заседания регионального правительства касался уточнения условий участия медиков в пилотной кадровой программе на востоке Оренбуржья. В частности, те специалисты, которые пользовались различными региональными мерами поддержки и при этом полностью выполнили условия, теперь смогут пополнить кадровые ряды учреждений Орска и Новотроицка и получить выплату.

Теги: евгений солнцев, заседание правительства, оренбуржье, отопительный сезон


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