В главном газодобывающем регионе РФ будут платить по 1 млн рублей за сбитый дрон

Мобильным огневым группам в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) начнут выплачивать по 1 млн руб. за сбитые беспилотники. Соответствующее постановление подписал глава региона Дмитрий Артюхов.

"Установить денежную выплату в размере 1 000 000 рублей за пресечение функционирования беспилотного летательного аппарата противника посредством его уничтожения на территории Ямало-Ненецкого автономного округа", — сказано в документе.

Выплата полагается только в том случае, если защищаемые объекты остались целыми и не получили повреждений.



Украинские беспилотники впервые атаковали ЯНАО 9 сентября. Атака была предпринята на один из промышленных объектов Нового Уренгоя. С тех пор в ЯНАО еще несколько раз объявлялся режим "Беспилотная опасность".



ЯНАО обеспечивает добычу 90% газа в России. Регион находится почти за 3 тыс. км от Украины.