В Татарстане рухнул надземный переход: двое пострадали

В Татарстане на трассе Казань - Шемордан рухнул надземный пешеходный переход. В происшествии пострадали два человека, сообщили в пресс‑службе МЧС России по республике.

ЧП случилось возле села Кощаково в Пестречинском районе. В Госавтоинспекции Татарстана рассказали, что виноват водитель грузовика FAM: он ехал с поднятым кузовом, не учёл габариты и задел пролёт перехода - после этого конструкция обрушилась.

В Минздраве Татарстана уточнили, что травмы получили водитель и пассажир машины. Пассажир отказался от госпитализации, а водителя увезли в больницу - врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести. Прокуратура Пестречинского района сейчас проверяет обстоятельства случившегося.