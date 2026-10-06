Из Екатеринбурга в Таиланд начнет летать новый авиаперевозчик

Из екатеринбургского аэропорта Кольцово на курорты Таиланда можно будет улететь с еще одним авиаперевозчиком.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе аэропорта, новая чартер-программа стартует 10 октября. Выполнять рейсы по маршруту "Екатеринбург – Пхукет – Екатеринбург" начнет таиландская авиакомпания Siam Wings Airlines. На популярный курорт будет доставлять широкофюзеляжный самолет Airbus А-330-200, способный перевозить 345 пассажиров.

В октябре авиакомпания выполнит два рейса по этому маршруту. Далее полеты будут проводиться с частотой три раза в 11-12 дней. Ожидается, что вслед за Пхукетом с Siam Wings Airlines из Кольцово можно будет улететь и в Паттайю.

Напомним, в середине сентября в Екатеринбурге открыли обновленную привокзальную площадь аэропорта Кольцово.