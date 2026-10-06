Строящуюся школу искусств на Уралмаше энергетики подключили к теплоснабжению

Энергетики Екатеринбургской теплосетевой компании построили тепловые сети и подключили к централизованной системе теплоснабжения новую школу искусств «Арт-Этюд», расположенную в границах улиц Шефской и проспекта Космонавтов.

К новостройке специалисты проложили 614 метров трубопроводов диаметром 159 мм и построили тепловую камеру. Специалисты использовали современные трубы в пенополиуретановой изоляции с системой оперативно-дистанционного контроля, срок их службы – не менее 30 лет. Все строительно-монтажные работы выполнены по графику, в строгом соответствии с техническими условиями и нормами безопасности.

От надёжного теплоснабжения зависит стабильная работа образовательного процесса, комфорт учеников и педагогов. Именно поэтому компания уделяет особое внимание качеству и срокам выполнения работ.

Сейчас на объекте строители выполняют отделочные работы. Новое здание гимназии площадью более 32 тысяч квадратных метров в будущем учебном году сможет принять 1 100 детей, ещё 280 мест предусмотрены для освоения программ дополнительного образования.

Информация о новых подключениях размещена на официальном сайте компании.