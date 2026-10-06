Сейм Литвы одобрил размещение ядерного оружия

Литовский сейм в первом чтении поддержал проект конституционных изменений, которые снимают действующий в стране запрет на размещение оружия массового уничтожения.

В настоящее время 137-я статья конституции Литвы прямо запрещает размещение иностранных военных баз и такого оружия на территории республики. Предложенная поправка призвана исключить этот пункт из основного закона, а вместе с ним исчезнет и законодательное препятствие для размещения ядерного оружия. Власти в Вильнюсе аргументируют это усилением оборонного потенциала и стратегии сдерживания России.

Для окончательного утверждения документа потребуется повторное голосование, которое пройдет через три месяца. За него должны проголосовать минимум две трети депутатов - 94 из 141. Судя по первому голосованию (поддержали 106), голосов хватит.

Ранее глава минобороны Робертас Каунас подтверждал факт консультаций с Вашингтоном по вопросу потенциального размещения ядерных арсеналов США, что связано с изменением геополитической обстановки в Европе.

В Кремле предупреждают, что если Литва разместит у себя ядерные арсеналы, страна автоматически станет потенциальной целью для российского ядерного оружия. Сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что размещение американского ядерного оружия в Литве является нагнетанием напряженности и угрозой безопасности России.