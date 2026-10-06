Чиновники Иркутской области отказались от помощи Трампа в ситуации с "неизвестной инфекцией"

Заместитель главы Шелеховского района Иркутской области по управлению социальной сферой Елена Софьина ответила президенту США Дональду Трампу, предложившему помощь в сложившейся в муниципалитете санитарно-эпидемиологической ситуации.

"Появилась информация, что Дональд Трамп готов помочь нам с ситуацией по пневмонии в районе. Мы справимся сами. Ситуация под полным контролем: Роспотребнадзор, региональная команда и администрация Шелеховского района работают вместе. Опасный диагноз не подтверждается, но все протокольные меры всё равно соблюдаем. Уже 60% пациентов сняты с карантина. Работаем дальше", - приводит пресс-служба райадминистрации слова Софьиной.

29 сентября медики выявили пациентку с симптомами, похожими на чуму, и срочно госпитализировали её в больницу города Шелехов. После смерти женщины врачи взяли анализы на возбудителя болезни. Специалисты составили списки всех, кто контактировал с пострадавшей, и поместили этих людей в больницу под наблюдение. Приём новых пациентов в лечебном учреждении временно остановили.

4 октября Роспотребнадзор сообщил, что умершей сотруднице Иркутского противочумного института диагностировали "пневмонию неустановленной этиологии". По результатам расширенных исследований, в анализах больной не выявлены микроорганизмы, связанные с её профессиональной деятельностью. Позже санврачи опровергли информацию об усилении санитарно-эпидемиологического режима в Иркутской области.