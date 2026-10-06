ЕС готовит ужесточение правил для российских дипломатов

ЕС готовит ужесточение контроля за деятельностью российских дипломатов. Как сообщает Euronews, ссылаясь на источники в дипломатических кругах, в Брюсселе обсуждают возможность введения дополнительных ограничений на перемещение сотрудников дипмиссий РФ по территории стран-членов ЕС.

Пока что дискуссия носит предварительный характер и рассматривается как продолжение санкционного курса ЕС. При этом есть вопросы соответствия нормам Венской конвенции, гарантирующей определенные права и иммунитеты дипломатам, отмечают эксперты. С начала 2026 года в ЕС уже действует правило, обязывающее российских дипломатов и членов их семей уведомлять власти о планируемых поездках не менее чем за сутки. Формально механизм не является запретительным, но это ограничение для диломатов. А отдельные страны ЕС получили право требовать специальное разрешение на транзит, что фактически дает им возможность блокировать передвижение конкретных лиц.

Ранее глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что в 22-м пакете санкций против России Европа ужесточит выдачу виз россиянам, запретит их выдачу участникам боевых действий и усилит контроль за передвижением дипломатов в пределах Шенгенской зоны. А Европейская служба внешних связей рекомендовала воздерживаться от участия в мероприятиях с российскими дипломатами или избегать совместных фото или видеосъемки. Доходит и до публичных демаршей.