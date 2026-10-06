Бельгийский ученый Франсис Хальцен получил Нобелевскую премию по физике

Бельгийский физик Франсис Хальцен стал лауреатом Нобелевской премии по физике за 2026 год - такое решение объявила Шведская королевская академия наук. Как сообщил "Ъ" со ссылкой на Нобелевский комитет в Стокгольме, ученого наградили за ключевой вклад в работу нейтринной обсерватории IceCube и за обнаружение высокоэнергетических нейтрино астрофизического происхождения.

В прошлом, 2025 году, Нобелевскую премию по физике получили Джон Кларк, Мишель Деворе и Джон Мартинис - их отметили за важные открытия в квантовой механике.

Ранее Нобелевский фонд увеличил размер премии: лауреат каждой дисциплины получит 12 млн шведских крон (около 1,22 млн долларов) - это на 1 млн крон (примерно 101 тыс. долларов) больше прежнего размера.