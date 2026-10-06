Правительство утвердило стратегию развития биоэкономики в России

Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами сообщил, что правительство утвердило стратегию развития биоэкономики. Документ подготовили по поручению президента.

Премьер рассказал, что власти уже помогают разработчикам выводить научные открытия на рынок - для этого работает отдельный национальный проект. Теперь к нему добавили стратегию, которая задает ориентиры на ближайшие десять лет.

Главная задача сейчас - выделить главные направления, где биотехнологии станут основой производства. В перспективе хотят создать удобные условия для компаний, которые делают инновационную продукцию из биологических ресурсов и живых микроорганизмов. Это важно для сельского хозяйства, медицины, ветеринарии, энергетики, ЖКХ и экологии.

Мишустин пояснил, что речь идет о самых разных продуктах: новых материалах, топливе, удобрениях, кормовых добавках, а также лекарствах и медицинских изделиях. Чтобы разработчики могли проверять идеи, власти планируют открыть больше технопарков, конструкторских бюро и экспериментальных площадок, а также увеличить число испытательных стендов.

Ускорить науку помогут современные вычислительные системы и искусственный интеллект. Еще один приоритет - подготовка квалифицированных специалистов. Премьер поручил первому вице-премьеру Денису Мантурову лично контролировать подготовку плана по реализации стратегии.

Ранее на совещании с вице‑премьерами председатель правительства Михаил Мишустин сообщил, что Белгородской области спишут почти 3 млрд рублей бюджетной задолженности в рамках федеральной программы поддержки регионов.