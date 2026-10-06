Южная Корея сочла недостаточными извинения Киева за раскрытие данных о пленных

Южная Корея сочла недостаточными извинения Украины за разглашение информации о передаче Сеулу двух северокорейских военнопленных. Об этом заявил министр иностранных дел Чо Хен.

По его словам, в полученных от украинской стороны сообщениях содержались извинения, но их уровень не соответствует ожиданиям Сеула.

Министр добавил, что власти Южной Кореи рассматривают различные варианты дальнейших действий. Среди них — возможный отзыв посла страны из Украины, передает агентство Yonhap.

Ранее президент Южной Кореи Ли Чже Мен раскритиковал действия Зеленского, который обнародовал информацию о передаче военнопленных из Северной Кореи в Сеул. Он подчеркнул, что вопрос репатриации северокорейских военнопленных является очень чувствительным и может серьезно сказаться на ситуации на Корейском полуострове.