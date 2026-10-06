Армия России разгромила на Украине склад ракетно-артиллерийского оружия

Армия России ударила беспилотниками по логистическим центрам, транспортной и портовой инфраструктуре Украины, а также морским судам, помогающим ВСУ.

В Одесской области уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения в Ильичёвке. В порту Черноморска потоплен сухогруз, доставивший грузы двойного назначения, предназначенные для ВСУ.

В порту Измаил разбиты объекты причальной инфраструктуры, используемой для разгрузки и хранения военных грузов, сообщает Минобороны России.