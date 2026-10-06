На Урале экс-главу районного ОГИБДД судят за получение взятки березовыми дровами

На Среднем Урале передано в суд уголовное дело бывшего начальника отделения ГИБДД Шалинского района. Его обвиняют в получении взятки дровами.

По версии следствия, в начале 2026 года глава районной Госавтоинспекции через посредников получил от учредителя компании, занимающейся лесозаготовками, взятку в виде березовых дров стоимостью 110 тысяч рублей. Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, взятка была передана за содействие в сокрытии нарушений водителей данной организации, незаконном прекращении проверок и административных процедур, а также незаконном освобождении от ответственности компании и ее водителей.

Теперь уже экс-начальник ОГИБДД признал свою вину. Сейчас его уголовное дело направлено на рассмотрение в суд. Дела в отношении взяткодателя и посредников были выделены в отдельное производство и также переданы в суд.