Роспотребнадзор опроверг информацию об усилении санитарно-эпидемиологического режима в Иркутской области

Информация о введении усиленного санитарно-эпидемиологического режима и строгих ограничений в Иркутской области является недостоверной, заявили в областном управлении Роспотребнадзора.

Отмечается, что в сети распространяется ложное сообщение. "Сообщаем, что указанный документ и информация не имеют отношения к официальным источникам и являются недостоверными", - говорится в заявлении.

В ведомстве добавили, что на данный момент таких решений не принималось. "Санитарно-эпидемиологическая обстановка в Иркутской области, городах Иркутск и Шелехов спокойная", - заявили в управлении Роспотребнадзора.

Напомним, 29 сентября медики выявили пациентку с симптомами, похожими на чуму, и срочно госпитализировали ее в больницу города Шелехов. После смерти женщины врачи взяли анализы на возбудителя болезни. Специалисты составили списки всех, кто контактировал с женщиной, и поместили этих людей в больницу под наблюдение. Прием новых пациентов в лечебном учреждении временно остановили.

4 октября Роспотребнадзор сообщил,что умершей сотруднице Иркутского противочумного института диагностировали "пневмонию неустановленной этиологии". По результатам расширенных исследований, в анализах больной не выявлены микроорганизмы, связанные с ее профессиональной деятельностью.