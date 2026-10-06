В Екатеринбурге школьник-зацепер распылил перцовку в лицо водителю трамвая

В Екатеринбурге зацепер распылил перцовый баллончик в лицо водителю трамвая. Об этом сообщает канал "Екатеринбург. Главный", который связывают с горадминистрацией.

Инцидент произошел 5 октября около 21.00. Двигаясь по улице Уральской, водитель трамвая №12 заметила школьника, сидевшего на сцепке. Остановив вагоны, женщина подошла к зацеперу и попыталась его снять, но получила в лицо перцовкой. На место была вызвана "скорая помощь", после чего водителя госпитализировали в ГКБ №23 с ожогом глаз.

В полиции сообщили, что по данному инциденту уже проводится проверка, а подростка ищут. Пострадавшая же, несмотря на произошедшее, отказалась от подачи заявления.