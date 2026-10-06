06 Октября 2026
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Экономика Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

ЯНАО и ХМАО возглавили рейтинг материального благополучия регионов России

Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа лидируют в рейтинге регионов России по уровню материального благополучия населения по итогам 2025 года, замыкают список Ингушетия и Карачаево-Черкесия, сообщают РИА Новости.

В 2025 году позитивная динамика наблюдалась в большинстве субъектов РФ, что в значительной степени обусловлено продолжившимся ростом доходов населения. В частности, выросли медианные среднедушевые доходы населения, снизилась доля населения за чертой бедности, выросла доля населения с высокими доходами, а также объем депозитов на душу населения.

Но несмотря на это, высокие банковские ставки по ипотечным кредитам и ограниченный выбор льготных программ жилищного кредитования вместе с продолжившимся ростом цен на недвижимость выступили в качестве фактора, снижающего доступность ипотеки для российских семей почти во всех российских регионах, что оказало негативное влияние на общую оценку материального благополучия.

Методика расчета рейтинга основана на агрегировании показателей, характеризующих материальное положение людей в регионах РФ по итогам 2025 года. При составлении рейтинга учитывались следующие показатели: отношение медианных доходов населения к стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг; среднемесячный объем вкладов (депозитов) и других привлеченных средств физических лиц в банках на одного жителя; доля населения с доходами ниже границы бедности; доля семей, которые могли позволить себе купить квартиру в ипотеку; доля населения с доходами свыше 60 тысяч рублей в месяц. При расчете учитывались показатели по итогам 2025 года.

Теги: рейтинг материального благополучия, ЯНАО, ХМАО


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