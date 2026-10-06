Педагог-психолог из Кировской области стала участником встречи с Владимиром Путиным

В День учителя Президент России Владимир Путин провёл в режиме видеоконференции встречу с лауреатами и победителями педагогических конкурсов.

Во встрече участвовали и педагог-психолог детского сада «Надежда» города Кирово-Чепецка Алена Токарева - победитель всероссийского конкурса «Педагог-психолог — 2026».

Губернатор Кировской области Александр Соколов, который поздравил педагога несколько дней назад с высоким достижением, подчеркнул: "Вся Кировская область гордится победой Алёны Александровны! Её талант, профессионализм и преданность делу — пример для коллег по всей стране. Эта победа ещё раз подтверждает, что в Кировской области работают лучшие специалисты сферы образования".

В ходе встречи с Владимиром Путиным педагоги обсуждали развитие системы образования, вопросы формирования у детей навыков самостоятельной работы с информацией, умения анализировать, сопоставлять и делать выводы.

"От педагогов, от учителей очень многое зависит. Научить человека думать, привить культуру к достижению самостоятельного результата – это сложная вещь, это особый вызов для грамотного, современного преподавателя, учителя в самом широком смысле этого слова", – сказал Президент.

И отметил, что важными инструментами для распространения самых передовых практик и технологий, лучшего педагогического опыта являются конкурсы педагогического мастерства.

Напомним, что в Кировской области в сфере образования проводится целый ряд конкурсов и премий: премии правительства Кировской области лучшим педагогическим работникам, учрежденные по инициативе губернатора Александра Соколова, премия имени А.Н. Тепляшиной, «Учитель года Кировской области».

В регионе в рамках исполнения поручений губернатора Александра Соколова введен комплекс мер поддержки учителей. Так, для молодых педагогов, трудоустраивающихся в образовательные организации, действует единовременная социальная выплата от 100 до 200 тысяч рублей. В муниципалитетах области молодым учителям, учительским семьям выделяют жилье, в ряде территорий действуют программы строительства домов для сельских педагогов. Работает федеральная программа «Земский учитель» (нацпроект «Молодежь и дети»).

А с 1 января 2027 года в Кировской области будет существенно повышен оклад педагогических работников школ.