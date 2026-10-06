Педагог-психолог из Кировской области стала участником встречи с Владимиром Путиным

06 Октября 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Из-за чего медведи выходят к людям?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Образование Кировская область
Фото: kremlin.ru

Педагог-психолог из Кировской области стала участником встречи с Владимиром Путиным

В День учителя Президент России Владимир Путин провёл в режиме видеоконференции встречу с лауреатами и победителями педагогических конкурсов.

Во встрече участвовали и педагог-психолог детского сада «Надежда» города Кирово-Чепецка Алена Токарева - победитель всероссийского конкурса «Педагог-психолог — 2026».

Губернатор Кировской области Александр Соколов, который поздравил педагога несколько дней назад с высоким достижением, подчеркнул: "Вся Кировская область гордится победой Алёны Александровны! Её талант, профессионализм и преданность делу — пример для коллег по всей стране. Эта победа ещё раз подтверждает, что в Кировской области работают лучшие специалисты сферы образования".

(2026)|Фото: kremlin.ru

В ходе встречи с Владимиром Путиным педагоги обсуждали развитие системы образования, вопросы формирования у детей навыков самостоятельной работы с информацией, умения анализировать, сопоставлять и делать выводы.

"От педагогов, от учителей очень многое зависит. Научить человека думать, привить культуру к достижению самостоятельного результата – это сложная вещь, это особый вызов для грамотного, современного преподавателя, учителя в самом широком смысле этого слова", – сказал Президент.

(2026)|Фото: kremlin.ru

И отметил, что важными инструментами для распространения самых передовых практик и технологий, лучшего педагогического опыта являются конкурсы педагогического мастерства.

Напомним, что в Кировской области в сфере образования проводится целый ряд конкурсов и премий: премии правительства Кировской области лучшим педагогическим работникам, учрежденные по инициативе губернатора Александра Соколова, премия имени А.Н. Тепляшиной, «Учитель года Кировской области».

В регионе в рамках исполнения поручений губернатора Александра Соколова введен комплекс мер поддержки учителей. Так, для молодых педагогов, трудоустраивающихся в образовательные организации, действует единовременная социальная выплата от 100 до 200 тысяч рублей. В муниципалитетах области молодым учителям, учительским семьям выделяют жилье, в ряде территорий действуют программы строительства домов для сельских педагогов. Работает федеральная программа «Земский учитель» (нацпроект «Молодежь и дети»).

А с 1 января 2027 года в Кировской области будет существенно повышен оклад педагогических работников школ.

Теги: день учителя, александр соколов, программа поддержки, молодые учителя


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети